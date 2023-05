Attacco droni al Cremlino | accuse Mosca-Kiev | le ipotesi

(Di giovedì 4 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - Rimpallo ditra Russia e Ucraina sul presuntoal, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio con due, che avrebbero raggiunto il palazzo presidenziale di Vladimir Putin per essere, poi, abbattuti. Su quanto è accaduta è stata aperta aun'inchiesta per terrorismo. Il Comitato investigativo russo sul suo canale Telegram ha annunciato che "un procedimento penale è stato aperto ai sensi dell'articolo 205 del codice penale della Federazione russa (atto terroristico) in relazione a un tentativo da parte del regime didi colpire veicoli aerei senza pilota la residenza deldel presidente russo". RUSSIA - Persi è trattato di un "atto di terrorismo" ucraino ...

E se l'venisse da alcuni oligarchi 'Motivazioni interne possono essercene mille. Putin ...ucraini sembrano essere arrivati in Crimea e in una foresta a 20 km da Mosca. 'Una cosa è la ...Video su questo argomento Mosca sotto: le immagini deicontro il Cremlino Il secondo elemento introduce gli appalti congiunti per l'acquisto di munizioni - e su questo proprio oggi c'è ...Guerra Ucraina - Russia: diretta no stopucraini contro il Cremlino per colpire Putinal Cremlino: un'azione simbolica che mette a nudo la fragilità di Mosca Cosa Abbonati per leggere ...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

Due droni che puntano dritti sul Cremlino e vengono distrutti dalle difese elettroniche poco prima di raggiungere l’appartamento privato di Vladimir Putin. Una cosa mai vista prima, ripresa ...Il primo pensiero è andato al generale Kirilo Budanov, capo del Gur, il temibile servizio segreto ucraino. In fondo aveva avvertito: sapremo colpire molto in profondità. In tanti ...