Attacco al Cremlino | si teme una reazione nucleare “Wagner” ironizza | “Per un drone giocattolo no…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Parola d’ordine a Mosca, sminuire, al di là delle roboanti accuse agli Usa. Il Presidente Vladimir Putin non interverrà sull’contro ildella notte fra martedì e mercoledì, ha riferito a più 24 ore di distanza il portavoce, Dmitry Peskov, precisando che non sarà neanche convocata una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale ma ci sarà solo, domani, un briefing di Putin già in programma con i componenti permanenti del Consiglio. Occasione in cui “è possibile presumere con un alto livello di certezza che sarà affrontata la questione”. L’operazione militare speciale manterrà la sua rotta, ha aggiunto Peskov, senza chiarire se questo significa che non ci sarà, perlomeno nell’immediato, la risposta anticipata da Mosca ieri. “E’ un no in risposta alle domande. Non è in programma un intervento speciale, non una riunione ...