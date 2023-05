ATP Roma 2023 | risultati pre-qualificazioni 4 maggio | Julian Ocleppo e Stefano Napolitano approdano alle semifinali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Arrivano i verdetti dpre-per gli Internazionali BNL d’Italia, di scena al Foro Italico di. Nell’evento che mette in palio il pass per leal prestigioso torneo della Capitale sono da registrare le affermazioni die dinei quarti di finale. Il torinese, figlio d’arte (Gianni), si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 contro Luca Tomasetto. Un successo chiaro per un giocatore che ha dovuto fare i conti con tanti problemi fisici nelle ultime stagioni: dopo i due interventi al polso tra 2020 e 2021, ne è seguita una terza operazione al gomito destro. In tutto questo anche la pandemia Covid-19 ha impedito adi esprimersi come avrebbe ...

Per quanto riguarda il circuito, la scelta ricade su un torneo '1000' : 'Indian Wells. Ho ... curiosità a parte, è tempo di prepararsi per i prossimi tornei: i due grandi appuntamenti sonoe ...... oltre tre ore di gioco, tra il 32enne Giannessi, 246 al mondo, con il 22enne, 120, Passaro. ... ma già sconfitto dall'azzurro nel 2021 a. Un mercoledì da leoni anche per Pellegrino: 7 - 6, 6 - ...Tra i due c'è un unico precedente a livello, lo scorso anno ad Astana. Vinse in rimonta il ... il primo da Pouille a2016. Chiuderanno il programma Veronika Kudermetova e Iga Swiatek . La n°1 ...

Ranking ATP, Jannik Sinner resterà n.8 in classifica: cosa cambia in vista degli Internazionali di Roma OA Sport

Arrivano i verdetti dalle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia, di scena al Foro Italico di Roma. Nell'evento che mette in palio il pass per le qualificazioni al prestigioso torneo d ...Madrid, Alcaraz continua a vincere: voglio essere uno dei migliori della storia. Lo spagnolo punta il ritorno al numero 1 del mondo.