ATP Madrid 2023 in tv oggi | orari 4 maggio | programma | streaming | ordine di gioco

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fasi calde del torneo ATP di, secondo Masters1000 sulla terra rossa della Caja Magica. Quattro le partite previste sul Manolo Santana, con i tabelloni maschili e femminili arrivati oramai agli sgoccioli. Scopriamo quali sono le due partite del torneo maschile che allieteranno il pubblico spagnolo. Si comincerà alle ore 13.00, con il quarto di finale più inaspettato che potesse proporci la terra spagnola. Si affronteranno il cinese Zhang Zhizhen, al momento numero 99 delle classifiche mondiali e che in stagione non aveva ancora vinto una partita nel circuito ATP, ed il redivivo Aslan Karatsev, che ha attraversato un periodo nerissimo dopo l’exploit del 2021 e che, partito dalle qualificazioni, ha ritrovato il proprio tennis. Non prima delle ore 20.00 invece la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff; il greco ha faticato nelle prime due apparizioni ...

Apre il programma l'inaspettato quarto tra Karatsev e Zhang Il MutuaOpen si avvia verso la ... Tra i due c'è un unico precedente a livello, lo scorso anno ad Astana. Vinse in rimonta il ...... sempre più vicino a riconquistare il trono. Per riuscirci dovrà vincere il torneo e a quel ... Lo scorso anno hai vinto a Barcellona e a, ma hai saltato Roma. Quest'anno hai vinto a ...Alcaraz ha raggiunto le semifinali al MutuaOpen per il secondo anno consecutivo battendo in ... Alcaraz è diventato il tennista più giovane della storia a conquistare la vetta del rankinge ...

Sarà il croato Borna Coric, numero 17 del seeding, a sfidare l'iberico Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, nella semifinale della parte alta del Mutua Madrid Open 2023, di categoria Masters 1000: ...