ATP Madrid 2023 | Aslan Karatsev è in semifinale | Zhang k o in due set

(Di giovedì 4 maggio 2023)è indel Masters 1000 di. Primain un “1000” della carriera per il giocatore russo che batte 7-6(3) 6-4 Zhizhene arriva alla sua settima vittoria consecutiva, essendo partito dalle qualificazioni e avendo vinto cinque match nel tabellone principale. Inizio di partita non bellissimo, entrambi sbagliano tanto e sentono la grande occasione di poter raggiungere un grande risultato.nel terzo game risale da 0-40 annullando tre palle break con l’ausilio della prima di servizio, spesso non presente nei primi giochi. Una palla break ce l’ha anche il russo nel sesto game, mal’annulla con uno scambio giocato tutto in spinta. Si arriva al tiebreak e il cinese parte meglio dai blocchi vincendo i ...

La favola di Zhizhen Zhang si interrompe ai quarti di finale del Masters di. Il primo cinese a entrare tra i primi otto in un 1000 sbatte infatti contro Arslan Karatsev , n°121 del ranking, ma già capace di entrare in Top - 20 dopo la storica semifinale agli Australian ...Così il quotidiano Marca definisce il numero 2, ieri protagonista di una grande vittoria al MutuaOpen contro Khachanov. Spazio anche al suo prossimo avversario in semifinale, Borna Coric Da, il nostro inviato Sale sempre più l'...Apre il programma l'inaspettato quarto tra Karatsev e Zhang Il MutuaOpen si avvia verso la ... Tra i due c'è un unico precedente a livello, lo scorso anno ad Astana. Vinse in rimonta il ...

Aslan Karatsev è in semifinale del Masters 1000 di Madrid. Prima semifinale in un "1000" della carriera per il giocatore russo che batte 7-6(3) 6-4 Zhizhen Zhang e arriva alla sua settima vittoria con ...Si interrompe la favola di Zhizhen Zhang, primo cinese a raggiungere i quarti in un Masters 1000: Arslan Karatsev, n°121 del mondo, vince 7-6, 6-4 e vola in semifinale dove sfiderà il vincente di ...