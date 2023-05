Atletica | Tori Bowie muore a 32 anni | soffriva di una forte depressione

(Di giovedì 4 maggio 2023)– tre volte medaglia olimpica e due volte campionessa mondiale dileggere – è morta. A darne notizia è stata la sua agente, Kimberly Holland, il 3 maggio. La campionessa aveva 32. Le cause della morte Ancora non sono note le cause del decesso di, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Clermont, in Florida. A colpire è soprattutto la giovane età della donna, che aveva una grandissima fama negli States: basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre 43 milioni di follower.esulta per la vita nella staffetta femminile 4x100m nella finale alle Olimpiadi di Londra 2012Oltre che per la sua vitosa carriera sportiva, infatti, era nota anche come modella e, di ...

