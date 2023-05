Un 5 - 4 - 14 centrocampisti - trequartisti,le ali libere di volare ( che partita Zappacosta, su Lazaro sembrava il miglior Theo! ) e l'unica punta più servita che mai. A giocare bene ci ...Mentre il maestro di Juric sfiderà il suo allievo a Torino , la Roma se la vedràil Milan, l'Interla Lazio. Un'occasione d'oro per la Regina delle trasferte che dinnanzi a Mourinho, come il ...Invece, come in questa Champions italiana, l'Atalanta fa il Napoli dei primi 20', che crea ma non concretizza, mentre dovrebbe indossare i panni del Milan, come all'andatala Roma, quando ...

Atalantamania: con la Juve sarà decisiva, ma servono Muriel e Zapata! Calciomercato.com

Bisognava aspettare l’ennesimo capitombolo delle big, Roma e Milan che si tolgono punti a vicenda nello spareggio Champions stendendo un altro tappeto rosso ai bergamaschi, perché nelle prossime ...