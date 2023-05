Atalanta | 3 punti | 3 gol e continua la corsa verso l’Europa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Bergamo. Sofferta ma importante vittoria della Dea che supera di misura lo Spezia. Nonostante un proibitivo orario, i tifosi nerazzurri sono accorsi in massa a dare manforte ai propri giocatori. Primo tempo piuttosto bloccato, con lo Spezia a difendersi e l’a comandare le danze pur senza riuscire a creare molto. Dopo il ko nerazzurro frutto di uno svarione difensivo, gli uomini di Gasperini reagiscono e riequilibrano il punteggio con un eurogol di De Roon. Il meglio però la squadra atalantina lo dà all’inizio della ripresa dopo che probabilmente riceve una strigliata dal mister, non contento dell’atteggiamento di certi suoi giocatori, soprattutto Pasalic e Muriel. E così dopo il vantaggio di Zappacosta è proprio il colombiano, fresco neo papà, a triplicare le marcature. Partita finita? Manco per sogno. La Dea molla inspiegabilmente le redini e lo Spezia prima ...

