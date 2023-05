Assunzioni docenti | Di Meglio Gilda | “Speriamo si realizzino tutte Sul Pnrr rischio spreco risorse”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Apprezziamo la ripresa delle relazioni sindacali da parte del Ministro ed esprimiamo soddisfazione per la garanzia data in merito alle misure previste in favore deitutor, affinché vengano discusse nell’ambito della contrattazione nazionale. Per quanto riguarda le, ci auguriamo che vengano effettivamente realizzatequelle stabilite dal piano, diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi quando le cattedre assegnate sono state meno della metà rispetto ai posti autorizzati”. L'articolo .