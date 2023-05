Assunzioni docenti 2023 24 | 56mila totali | quanti al sostegno | quanti posti comuni Modalità e dettaglio dei numeri che Valditara chiederà al Ministero dell’Economia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ieri ha presentato in Parlamento ed ai sindacati un piano diche per il/24 conterà circanuovistabilizzati. Tutti i. L'articolo .

... pari a circa 19mila unità, destinata ad aspirantiin possesso del titolo di ... Nel piano straordinario previsto per il prossimo anno scolastico sono altresì ricomprese lemediante lo ...Saranno 56mila ledipreviste per l'anno scolastico 2023/2024 dal piano straordinario di viale Trastevere. Altri 35mila insegnanti, immessi con un concrso che aprtirà in estate, entreranno in ruolo ......straordinario ci sarà e a ribadirlo è il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che conferma che il bando arriverà prima dell'estate per 35mila posti con ledei...

Concorso docenti per chi ha 36 mesi di servizio o 24 CFU: previste 35mila assunzioni. Bando prima dell’estate Orizzonte Scuola

(Teleborsa) - E' in arrivo un vasto piano di assunzioni nella scuola. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in audizione alla Camera. A settembre sono previste ...Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2023/24, il piano del ministro Valditara punta a sfiorare le 100mila assunzioni.