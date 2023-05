(Di giovedì 4 maggio 2023) Assunzione agevolata Neet under 30 Questo è un incentivo che, par di capire (le conferme definitive arriveranno solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Lavoro), è previsto dal 1° ...

Inoltre, si cerchera' di intervenire sui contratti a termine, sulledegli under 30 e sulle uscite per prepensionamento . Come anticipato anche dal ministro dell'Economia, ...... sul reddito di cittadinanza (arrivano gli strumenti che andranno fondamentalmente a sostituirlo), e ancora norme su, pensioni, contratto di espansione, assegno unico..... E' uno strumento utilizzabile dalle imprese con almeno 50 dipendenti, sono previste procedure specifiche anche di consultazione con le rappresentanze sindacali. Nuove assunzione...

Assunzioni agevolate: guida ai nuovi strumenti PMI.it

Nel decreto Lavoro 2023, il Governo ha previsto nuovi incentivi per il lavoro giovanile: ecco il nuovo bonus assunzioni NEET. I dettagli.In data 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Lavoro. Il provvedimento, estremamente atteso, avrà la veste di Decreto Legge (di prossima pubblicazione in Gazzetta Uffic ...