Assalto a Capitol Hill | 4 Proud Boys condannati per sedizione

Dopo sette giorni di camera di consiglio il Tribunale distrettuale di Washington ha condannato quattro esponenti del gruppo di estrema destra Proud Boys per l'Hill il 6 gennaio del 2021 . Gli imputati sono accusati di aver complottato e coordinato la sanguinosa furia nel tentativo di fermare il trasferimento pacifico del potere dall'...Quattro membri del gruppo di estrema destra Proud Boys sono stati ritenuti colpevoli di cospirazione sediziosa per il loro ruolo nell'aldel 6 gennaio 2021. Lo ha deciso una giuria. Gli imputati, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl ed Enrique Tarrio erano accusati di aver tentato di impedire il pacifico ......1% dell'avversario - e che si è tradotta domenica 8 gennaio in unai palazzi delle massime ... iniziata nel pomeriggio brasiliano, durata ore e che ha ricordato quella di due anni fa al...

Assalto a Capitol Hill, quattro Proud Boys colpevoli di sedizione la Repubblica

Il processo è stato il più lungo tra quelli che hanno avuto origine dall'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 a opera dei sostenitori ...Per fare mente locale, vale la pena partire dal video che Luke Mogelson gira durante l'assalto a Capitol Hill. Il 6 gennaio 2021, il giornalista del New Yorker si accoda ai sostenitori di Trump e arma ...