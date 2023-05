Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 3 maggio 2023

(Di giovedì 4 maggio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Ulisse, il piacere della scoperta – La Corona dei Windsor ha totalizzato 2906 spettatori (16,90% di share). La puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2 su Canale5 ha conquistato in media 2823 spettatori (share 16,20%). Il film La maledizione della Prima Luna su Italia1 ha realizzato 1176 spettatori (6,77%); su Rai2 il film tv Cuori e delitti – Un romanzo fatale ha portato a casa 757 spettatori (3,99%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1836 spettatori (10,75%). Su Rete4 il programma di attualità ...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – 'Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La corona dei Windsor', trasmesso da Rai1 e dedicato all'incoronazione di Carlo III d'Inghilterra, ha vinto gli ascolti della p ...