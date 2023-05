Arrestato in Canada l' uomo che vendeva kit per il suicidio

(Di giovedì 4 maggio 2023) La polizia canadese hae incriminato undi Toronto considerato colui che ha venduto oltre 1000 'kit per il' in circa 40 Paesi, tra le quali l'Italia. Lo riporta la Bbc. Kenneth ...

La polizia canadese hae incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto oltre 1000 'kit per il suicidio' in circa 40 Paesi, tra le quali l'Italia. Lo riporta la Bbc. Kenneth Law, 57 anni, ...Allarme lanciato dall'Interpol del, che ha investigato su un sedicente chef di Toronto, ... L'uomo è stato in seguitoe gli agenti hanno provveduto a bloccare alcuni siti riconducibili ...Law è statoinil 31 marzo scorso per il reato di istigazione al suicidio. Sembrerebbe che abbia venduto on line circa 1.200 kit a persone residenti in 40 Paesi diversi. Il primo ...

Kit per il suicidio, arrestato in Canada lo "chef" di Toronto che li vendeva online Open

Una vicenda dai contorni agghiaccianti. Veri e propri kit del suicidio a base di maschere facciali e nitrito di sodio, venduti online da un falso chef di Toronto, successivamente arrestato.La polizia canadese ha arrestato e incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto oltre 1000 'kit per il suicidio' in circa 40 Paesi, tra le quali l'Italia. Lo riporta la Bbc. (ANSA) ...