Arredamento second hand e vintage | l’usato è la nuova frontiera

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 4 maggio 2023) La moda dell’sta diventando sempre più popolare, grazie alla crescente attenzione verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. La caccia ai mobili e alle suppellettili d’epoca non riguarda più solo i nostalgici, ma è diventata una vera e propria tendenza cool e green. Prendete la frusta, calcatevi bene in testa il cappello e, come tanti Indiana Jones, lanciatevi in una battuta di caccia all’. Frugate tra scaffali e bancarelle alla ricerca di quel tesoro nascosto, impolverato e dimenticato in soffitta, con tutta una storia da raccontare. Da domani, quella storia, può diventare la vostra. A caccia di...