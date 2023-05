Armando Izzo condannato a 5 anni di reclusione | i dettagli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Pessime notizie per: il calciatore del Monza è statoa 5didalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il pm di Napoli Maurizio De Marco, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per il calciatore napoletano 4e 10 mesi. Il coinvolgimento del difensore del club brianzolo nel processo nato dalle indagini della Dda sul clan camorristico Vanella Grassi riguardava presunti casi di partite combinate, risalenti al campionato di serie B 2013-2014 quandomilitava nell’Avellino.è statoper il capo d’imputazione relativo alla partita Modena-Avellino e assolto per il capo d’imputazione relativo ...

Cinque anni di reclusione in primo grado ad. Questa la sentenza della VI sezione penale del Tribunale di Napoli . Il difensore oggi in forza al Monza , coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata , è stato ..., difensore centrale e pilastro del Monza, è stato condannato a cinque anni per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva, difensore centrale e pilastro ...Il difensore del Monza,, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata stando a quel che riferisce il take di agenzia, è stato condannato a cinque anni di reclusione ...

Izzo condannato a 5 anni di reclusione: accusato di associazione camorristica e frode sportiva Fanpage.it

Armando Izzo è stato condannato a 5 anni di carcere per calcioscommesse. Come riportato da ANSA, il difensore del Monza è stato coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata: i fat ...(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Il difensore del Monza Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale ...