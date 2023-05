Argentini | Francesi e Brasiliani | Da Tutto il Mondo per Napoli Campione

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tifosi dailsi radunano aper festeggiare l’imminente conquista dello scudetto, trasformando la città partenopea in un centro di attrazione internazionale. NOTIZIE-CALCIOe…: tifosi dailper lo scudetto del. Amanti del calcio dai Paesi più disparati: la città partenopea diventa il centro di attrazione maggiore in vista della festa Scudetto. Buona la terza? Lo spera la città di, ‘costretta’ a rimandare già due volte l’appuntamento con lo scudetto (dopo il pari con la Salernitana e poi per la vittoria della Lazio contro il Sassuolo) ma pronta a gioire oggi (giovedì 4 maggio), giorno in cui agli azzurri di Spalletti ...

I giornaliprecisano comunque che Messi sarebbe ancora indeciso sul da farsi per il ...sfida amichevole tra Psg e il team all - stars del campionato d'Arabia Saudita (gara vinta dai...Tre( Giroud e Theo del Milan, Rabiot della Juventus) e quattro( Dybala della Roma, Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro dell'Inter). Il primo a far rientro in Italia sarà ...Ai, ma non solo, non è andato giù l'arbitraggio della finale dei Mondiali da parte dell'... Criticata anche la distribuzione dei cartellini con il gioco duro, soprattutto degliche l'...

Argentini, francesi e... brasiliani: da tutto il mondo per il Napoli campione Corriere dello Sport

Situazione delicatissima al Psg, il club francese sotto attacco: contestazione a Messi e ad altri, il comunicato del club Il finale di stagione del Psg si sta avviando su presupposti… Leggi ...Come riferito da l'Equipe, il futuro di Leandro Paredes sembra essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista non sarà riscattato dai bianconeri e farà ritorno al ...