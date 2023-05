Argentina | i convocati per il Mondiale U20 | tre “italiani” presenti

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’U20 di Javier Mascherano ha diramato la lista deiufficiali per il. Tutti i dettagli Di seguito la lista ufficiale deidal ct Javier Mascherano per ilU20 dell’tre calciatori che militano in squadre di Serie A. Portieri: Federico Gomes Gerth, Nicolas Claa, Lucas Lavagnino. Difensori: Agustin Giay, Tomas Aviles, Lautaro Di Lollo, Valentin Gomez, Roman Vega, Valentin Barco, Centrocampisti: Mateo Tanlongo, Ignacio Miramon, Federico Redondo, Maximo Perrone, Gino Infantino, Valentin Carboni (Inter). Attaccanti: Matias Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejo Veliz, Ignacio Maestro Puch, Juan Gauto, Brian Aguirre.

