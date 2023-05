Arancino e arancina? Laura Pausini premia Palermo – Video

"Un piccoloqui a Messina... Ce la farò a mangiarlo tutto", recita la didascalia dell'immagine. Tantissimi i commenti, alcuni decisamente ironici.Non mancheranno anche gli altri prodotti dolci e salti della cucina tipica siciliana, per un Primo maggio by Sicilian Food A Catania è, mentre a Palermo è. Chiamatelo come volete, ...La popolare artista ha avuto anche il tempo di fare un piccolo tour culinario, da Catania a Palermo, dove ha fatto tappa, lanciandosi anche lei nell'eterna sfida '' (a Palermo) e '' a ...

Arancino e arancina Laura Pausini premia Palermo

Laura Pausini ha fatto la sua scelta, nell'eterno dibattito tra arancina palermitana e l'arancino catanese. Qual è la più buona Per la cantante, nessun dubbio: quella di Palermo. A svelarlo un video ...