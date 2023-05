Approda a Napoli The Arch | l’arca di Noè dell’innovazione e della transizione ecologica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Unica tappa italiana, fino a domani venerdì 5 maggio, presso il porto MolosiglioMarina Militare per il famoso trimarano Idec Sport, partito da Nantes lo scorso 18 marzo per un Tour Europeoal servizio. La performante imbarcazione guidata dal famoso skipper Françis Joyon, già vincitrice del trofeo Jules Verne di circumnavigazione del mondo, raccoglierà simbolicamente, in dieci tappe che vanno dalla Danimarca alla Grecia, le 100 soluzioni sviluppate da start up e innovatori premiate al livello europeo e finalizzate ad accelerare il processo verso la4.0. Themetaforicamente rappresentadi Noè che incorpora soluzioni da promuovere per la salvaguardia ...

È una piazza importante e chiin azzurro ne è cosciente. Lo stadio come lo abbiamo visto ... Come festeggerà questa sera "Ho diversi inviti, ma sicuramente sarò a". Quali sono le ...Chi è Enzo Paolo Turchi: la storia e la biografia Turchi nasce nei Quartieri Spagnoli diil ... Enzo Paolo Turchiin televisione trovando la sua personale consacrazione. Entrato nel ...Grande estate in musica per Gigi D'Alessio che per la prima voltain piazza dei Signori a Vicenza con il suo "Dove c'è il sole tour ". Arriverà proprio l'8 ..." in piazza del Plebiscito a,...

Migranti, la Geo Barents approda a Napoli: sbarcate 75 persone - Il ... Il Sole 24 ORE

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli. È un percorso, quello del Napoli che parte anche dal suo gol contro il Frosinone“Sono stato ad Ischia pe ...L'ex centrocampista azzurro non dimentica i suoi trascorsi in Campania e resta molto legato alla piazza partenopea.