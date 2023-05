Anziana truffata con un finto pacco | arrestati due giovani

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAveva consegnato ad un falso corriere 2.200 euro in contanti, diversi preziosi e una carta di credito, convinta di stare procedendo ad un acquisto per il nipote. Accortasi del raggiro, ha iniziato ad urlare dal balcone all’indirizzo dei truffatori. Fortuna ha voluto che in quel momento passasse un’auto della polizia, che ha bloccato uno dei malviventi. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove ieri pomeriggio gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Prota, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter, uno dei quali, alla loro vista, è sceso dal motoveicolo per proseguire a piedi. Nello stesso tempo, gli operatori hanno sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto da un balcone indicando proprio i due uomini. A questo punto gli agenti hanno bloccato il conducente dello scooter, mentre ...

