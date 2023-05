Antonio Giordano nel Comitato scientifico nazionale della Lilt

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio direttivonella seduta del 26 aprile ha deliberato la nomina del professora componente delLega Italiana per la Lotta contro i Tumori. “Ringrazio il presidente, professor Francesco Schittulli e tutti i componenti del direttivo – afferma il professor, nell’ apprendere la notizia – per avermi onorato di essere parte delLega Italiana per la Lotta ai Tumori a cui mi impegno a dedicare impegno, passione ed energie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E ancora, Luca Beatrice, Marco Pierini, Costantino D'Orazio, lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco,Bruno Guerri eForcellino. 'Questo appuntamento è una nuova tappa della ...... Tonia Mazzotta, Mario Marzo, Salvatore Micelli, Alessandro Pezzuto, Simonetta Piccolo,... Daniela De Nigris, Vittorio De Ventura, Francesco Filieri, Roberta, Franco (detto Gianfranco ...... Angelo Esposito, Oronzo, Elvira detta Luisa Guido, Alberto Liaci, Riccardo Montanile, ... Sabina Birtolo, Anna Madia, Francesca Cesaria, CosimoDiviggiano, Francesco Diviggiano, ...

Antonio Giordano premiato dall'Italian Heritage and Culture ... La Voce di New York

Il Consiglio direttivo nazionale della Lilt nella seduta del 26 aprile ha deliberato la nomina del professor Antonio Giordano a componente del Comitato Scientifico Nazionale della Lega Italiana per la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...