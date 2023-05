Ansia sociale | uno studio rivela che l’odore di sudore altrui potrebbe aiutare a combatterla

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un gruppo di ricercatori europei ha dimostrato come l'esposizione agli odori umani, estratti daldi altre persone,avere effetti positivi nel trattamento di alcuni problemi di salute mentale

L'ansia non sempre si manifesta in modo eclatante, spesso è nascosta, sottesa, tanto da diventare parte della propria quotidianità. Ci sono persone che viste da fuori hanno una vita perfetta, fatta di ...