Ankara | rissa al vertice economico Il rappresentante russo strappa la bandiera a quello ucraino | la reazione – Il video

Le tensioni internazionali per il conflitto in Ucraina hanno trovato un punto di attrito al vertice della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ad. La capitale turca ha ospitato i rappresentanti di circa una dozzina di paesi, trai quali anche quello di Kiev e quello di Mosca. Già durante l'intervento del rappresentante russo, la

Ankara, rissa al vertice economico. Il rappresentante russo strappa ...

In Ankara , during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of Ukraine from the hands of a Member of Parliament. A ...Un parlamentare ucraino ha colpito al volto un rappresentante della Russia a margine di una riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione della Cooperazione economica del Mar Nero, ...