(Di giovedì 4 maggio 2023) Il giornalista di Rete4 e compagno della premier a «Il Foglio»: non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione

Il video a Chigi Non poteva certo farlo in salumeria', il compagno della premier Meloni torna a parlare del loro rapporto e svela alcuni retroscena, ad esempio sul video girato a Palazzo Chigi che sembra una ripresa da film. "Giorgia Ha una comunicazione che funziona molto bene e si è inventata questa trovata che ha spaccato". Sono le parole che affida a un'intervista al Foglio, compagno della premier Giorgia Meloni, giornalista e conduttore su Rete4, difendendo la scelta della presidente del consiglio di realizzare, in occasione del 1 maggio, un video. "Scusa, ma doveva farsi riprendere dentro a una salumeria In mezzo ai prosciutti È il presidente del Consiglio, basta con questo pauperismo".

Andrea Giambruno: «La vita con Meloni Ho qualche vantaggio. Il video a Palazzo Chigi una bella mossa» Corriere della Sera

