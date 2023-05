Andrea Giambruno | compagno di Giorgia Meloni | “Questa situazione per me ha dei vantaggi professionali”

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione”. A dirlo è, conduttore di “Diario del giorno” su Rete4, padre di Ginevra edella presidente del Consiglio. In un’intervista a Il Foglio, il giornalista ha affrontato in maniera molto schietta il tema del rapporto tra la sua vita professionale e quella privata. “Non faccio la vittima perché non rientra nel mio carattere: faccio il giornalista da 15 anni. Eper me ha anche dei”, ha detto, spiegando che “magari il decreto Lavoro ho chi me lo spiega se poi ne devo parlare in tv”. “Magari ho fonti tra i suoi collaboratori che a me, come immagino ad altri, possono dare delucidazioni o dritte”, ha ...