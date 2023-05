Anche tu metti i magneti sul frigorifero? Ecco perché dovresti smettere subito

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 4 maggio 2023) Isullo sportello del frigo del congelatore sono un classico delle cucine da un capo all’altro del mondo. Ma attenzione: non sono innocui come possono sembrare… Se la cucina è il cuore di ogni casa, ilne è l’arteria principale. Il Re degli Elettrodomestici da quando è stato introdotto in commercio (sembra incredibile, ma solo pochi decenni fa!) ha cambiato la vita dell’essere umano. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze: nonostante la sua potenza e il suo ingombro, il frigo è un apparecchio fragile e basta un minimo dettaglio per comprometterne la funzionalità. Ipossono rovinare l’impianto elettrico del nostro. (Grantennistoscana.it)Avere lo sportello deldisseminato di, magari comprati come souvenir nei ...