Anche Microsoft è preoccupata per l’utilizzo illecito dell’IA

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il capo economista dimanifesta la sua preoccupazione per il possibile uso improprio, la chiave è mettere in atto prima possibile delle tutele....

haannunciato delle novità che arriveranno nel prossimo futuro: Bing potrà fornire risultati non solo testuali mavisivi con foto e video, inoltre potrà mostrare tabelle, ......Istituzionali e Industriali e dal 2021 Government Affairs Director Western Europe in... riconosciuto a livello internazionaleper i suoi studi pioneristici nell'analisi organizzativa di ...Su quest'ultima sta puntando per esempio, come è naturale che sia (la società di Redmond è il principale investitore di OpenAI) maSalesforce , mentre Sap ha preferito rivolgersi a un ...

Anche Microsoft è delusa da Redfall. “Ma Starfield sarà diverso” eSports & Gaming

La recente intervista di Kinda Funny a Phil Spencer ha restituito un'immagine particolarmente diretta del capo di Microsoft Gaming, che con notevole onestà ha praticamente riferito che anche il lancio ...Siete alla ricerca di un SSD esterno per aumentare le performance della vostra console Microsoft o Sony o del vostro PC desktop o portatile Su Amazon potreste acquistare il potente SSD WD_BLACK D30 ...