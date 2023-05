Amici 22 | la semifinale è a rischio Quattro concorrenti positivi al Covid

(Di giovedì 4 maggio 2023) "Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti alnon possiamo fare nulla. attendiamo notizie dalla produzione", dichiara l’ufficio stampa del programma Mediaset sul possibile slittamento dellaprevista per sabato 6 maggio 2023. L'articolo proviene da DireDonna.

Nei giorni precedenti Fanpage ha lanciato la notizia del possibile slittamento della semifinale per alcuni casi di Covid. L'ufficio stampa del programma ha ... Anticipazioni Domani sabato 6 maggio in prima serata su canale 5 Maria De Filippi condurrà la semifinale di Amici 22. I sei allievi ...

Nonostante le misure di sicurezza da sempre adottate sia fuori che dentro lo studio, il Covid è entrato anche nella scuola di Amici 22. La presunta positività di alcuni allievi ...Entra il covid nella casetta di Amici 22. Sta facendo il giro del web la notizia di un focolaio all'interno del talent ...