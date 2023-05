“Amici 22” | furioso scontro nel day-time | Wax inveisce contro Maddalena

(Di giovedì 4 maggio 2023) News tv. . Manca sempre meno alla finale della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi. L’ultimo appuntamento con22 dovrebbe andare in onda in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio 2023, salvo imprevisti. I ragazzi rimasti in gara per la semifinale sono sei e a causa dello stress da prestazione gli animi nella casetta disembrano surriscaldarsi facilmente. Nel corso dell’ultimo day-andato in onda ieri 3 Maggio 2023 su Canale 5 il cantante Wax e la ballerinahanno dato vita ad una litigata che ha sconvolto i fan del programma.Leggi anche: “22”, salta la puntata del 6 maggio: 4 allievi hanno il Covid Leggi anche: “” 22, cosa sta succedendo ad un passo dalla finale? Nuovi sospetti sul talent show Leggi anche: ...

Amici, Wax furioso con la giornalista, poi il confronto chiesto a Maria De Filippi: «La cazzimma mantienila se leggo.it

I ragazzi sono riuniti in sala relax per vedere alcuni video musicali. Wax chiede agli altri il permesso di cambiare canale, facendo andare su tutte le furie la ballerina Maddalena. La discussione con ...Tensione alle stelle in Casetta: scontro furioso tra il cantante e la ballerina In attesa di scoprire se e quando verrà registrata la semifinale a ...