“Amici 22” | anche Maria De Filippi positiva al Covid? Ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 4 maggio 2023) News tv. . Si doveva registrare oggi 4 Maggio 2023 la semifinale della dodicesima edizione del talent show di Canale 5diDe, ma per cause di forza maggiore la data è slittata. Come si ipotizza da giorni, all’interno della casetta sarebbe scoppiato un piccolo focolaio di. Ovviamente, resta un’ipotesi, perchè da parte del programma non c’è stata una vera e propria conferma. Però questo slittamento di puntata fa pensare. Ora girano delle vocisu un’eventuale positività della padrona di casa:staLeggi: “22”, furioso scontro nel day-time: Wax inveisce contro Maddalena Leggi: “22”, salta la puntata del 6 ...

... una combinazione di tessuti di alta qualità che promette di mantenere la sua formadopo ... Indossali per un appuntamento galante, una cena formale, un aperitivo con glio, ancora, in ...... il giovane è tornato sui social e, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha dichiarato: LeggiRita Danza a ruota libera su Niveo e i ballerini del Serale di22 Dopo aver ...... ipertensione, madi patologie cardiovascolari e oncologiche'. Gli svantaggi Come detto in ... 'L'uscita a cena con gli- spiega - potrebbe costituire un problema. Ci si può aggregare, ma a ...

Amici22, la semifinale sarà registrata: ecco quando Dire

L’amicizia è un bene prezioso e ... ma le indagini militari dell’Arma sono state fondamentali sia per ricostruire la vita del 22enne, ma anche per incastrare i due responsabili ed emettere così la ...Oggi invece scopriamo che sarà possibile far sapere ai propri amici BeReal cosa si ascolta anche usando Apple Music. A rivelarlo è un utente Mastodon, tale Rodrigo Castro, il quale ha fatto sapere che ...