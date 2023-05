Amici 22 | Aaron Cenere e la confessione a Mattia Zenzola | Ho imparato che

, le confessioni diIn un momento di relax in giardino,e Mattia hanno parlato in modo molto dolce di quanto vissuto nella scuola ma anche delle problematiche precedenti all'ingresso ...Mentre cantanti e ballerini fanno il loro bilancio , il pubblico azzarda i nomi dei finalisti didi Maria De Filippi 22 . Chi tra Angelina, Isobel,, Mattia, Wax e Maddalena andrà in finale Raccogliendo un po' di commenti sui social network in queste ore, è possibile capire che la ...... Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Angelina Mango,e Isobel Kinnear , saranno i finalisti della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi Scopri le ultime news su

Serale di Amici, anticipazioni del 29 aprile: Cricca verrà eliminato da ... il Resto del Carlino

Parlando con Mattia, Aaron ha raccontato dei suoi problemi di ansia e attacchi di panico prima di partecipare ad Amici 22 ...Confermato l'appuntamento del 6 maggio con Amici dopo i casi di covid registrati nella casetta: le anticipazioni della semifinale del talent show.