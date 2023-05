Ambra Angiolini | “Io bulimica a 13 anni Non rendetela la malattia delle ragazzette”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Io sono diventataa 13più o meno. Per un cancro dell’anima”.svela un lato intimo della sua vita, intervistata da Carlotta Vagnoli a Basement Café by Lavazza insieme a Jonathan Bazzi. Nel nuovo episodio del talk show dove, in una doppia intervista, i protagonisti della generazione Z e non solo discutono di cinema, musica e società, la conduttrice televisiva e radiofonica – reduce dal successo ‘bagnato’ del Concertone del Primo Maggio – ha raccontato questo suo periodo buio durante l’adolescenza. Nell’ultima puntata del talk show Carlotta Vagnoli intervista Jonathan Bazzi e: “La bulimia è una porcata” Lo scopo diè quello di sensibilizzare chi oggi si trova ad affrontare gli stessi problemi, ...