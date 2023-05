Dopo i tanti rumor che ne hanno preceduto il lancio,ufficialmente il suo nuovo smartwatch GTR Mini che, da come si evince dal nome, è uno smartwatch dedicato a chi ama i design compatti (in particolare molto sottili) o, semplicemente, ha ...Oltre agli smartphone, punto forte della casa, sfornati tramite i brand Xiaomi, Redmi e Poco, l'azienda propone numerosi dispositivi indossabili , anche tramite la controllata, ma il ...Dopo i tanti rumor che ne hanno preceduto il lancio,ufficialmente il suo nuovo smartwatch GTR Mini che, da come si evince dal nome, è uno smartwatch dedicato a chi ama i design compatti (in particolare molto sottili) o, semplicemente, ha ...

Amazfit lancia il nuovo Zepp ChatFacer che crea WatchFace con l’IA TuttoAndroid.net

Amazfit ha appena annunciato un'edizione limitata del suo GTR 4 - che, sorprendentemente, rinuncia ad alcune delle più recenti caratteristiche hardware dello smartwatch di punta. Ciononostante, viene ...Zepp lancia ufficialmente la nuova Limited Edition di Amazfit GTR 4, adesso disponibile anche in Italia: ecco le sue novità.