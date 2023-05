Alvaro Bautista | “Guiderò ancora per la Ducati”

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha tutti gli occhi puntati su di sé. Dopo il successoo dello scorso anno in SBK è divenuto ovviamente e di nuovo l’avversario da battere per tutti e fin qui ha di sicuro ben figurato. Ha vinto in Australia, ha trionfato in Indonesia per poi replicarein Olanda e dunque si trova anche al comando della classifica. Oggi però le attenzioni mediatiche erano focalizzate su di lui per un altro motivo, ovvero la conferenza stampa indetta. Da un lato c’era l’ipotesi rinnovo con lae dall’altra il ritiro. Ecco dunque quale è stata la decisione del pilota.rinnova: “per la” (Pagina Instagram del centauro spagnolo)continuerà ...

Il team Aruba.it Racing Ducati ha annunciato attraverso un comunicato l'estensione del contratto di, che resterà in sella alla Panigale V4 R ufficiale anche nella stagione 2024. Lo spagnolo, tornato a vestire i colori del team Aruba.it nella stagione 2022 dopo l'esordio in ...Yamaha unica 'anti - Ducati' Il round di due settimane fa ad Assen ha visto la Ducati ecome gli unici protagonisti di un weekend dominato dal campione in carica spagnolo, sempre in vetta alla classifica in tutte e tre le gare e in qualifica. Anche in quest'ultima ...arriva a Barcellona forte di 54 punti di vantaggio sul più diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu. Lo spagnolo della Ducati è l'autentico dominatore di questo inizio di stagione con 8 ...

Lo spagnolo ha deciso di continuare per un altro anno, alla ricerca di nuovi successi insieme alla casa di Borgo Panigale ...Lo spagnolo nella prossima stagione vivrà un nuovo capitolo della sua esperienza con la Casa bolognese Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike fa tappa al Circuit de Barcelona-Catalunya per il Rou ...