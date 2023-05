Altro giorno | altra ipotesi per la Rai

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il governo, la Rai e le tarantelle per cacciare Fuortes Domani, di Daniela Preziosi, pag. 4 Una chimera, una fatamorgana, una specie di Moby Dick che la capitana del governo intravede all’orizzonte con piacere ma anche con un brivido di paura per le conseguenze nefaste che può portare. Fino alla serata di ieri la leggina che consentirebbe di ‘ liberare” la casella di amministratore delegato in Rai e quindi procedere con l’occupazione di quel posto da parte della maggioranza è rimasta una visione, un punto interrogativo, confermato da fonti di governo («La norma tecnica è pronta»), ma nello stesso tempo smentita da alcuni ministri che fra le carte ricevute in vista del consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16, ammettono, «non è arrivato nulla». Va tenuta in conto anche la variabile di prassi: una norma può entrare in consiglio, ma non uscirne, nel senso di non uscirne subito ...