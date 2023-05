Altri guai dal nodo ferroviario di Firenze | ritardi di oltre 2 ore anche sull’Alta velocità per un treno uscito dai binari senza passeggeri

(Di giovedì 4 maggio 2023) Arrivano ancora dai nuoviferroviari che stanno provocando lunghialla circolazione sia dei treni regionali, che di quelli a lunga percorrenza, dagli Intercity all’Alta. Alle 12.30 un convoglio èdainella zona del Romito, vicino la stazione centrale di Santa Maria Novella. Si trattava di unche stava andando in deposito. Fs ha spiegato che «le ruote anteriori di unregionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassaa bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l’arresto del convoglio». Mentre i ...

per il difensore del Monza Armando Izzo . Il calciatore napoletano è stato condannato in primo ... consegnati dal collega Luca Pini, per corromperecalciatori dell'Avellino per favorire una ...A capo dell'Osservatorio il francescano Stefano Cecchin , si occuperà di studiare e valuterà le apparizioni, lacrimazioni, le stigmate efenomeni mistici. Nel frattempo, Gisella Cardia continua ...Sui social, l'influencer ha raccontato come è riuscita a trovare un rimedio ai 'suoi'. ... Siamo sicuri che molto presto la neo mamma racconteràdettagli della sua nuova vita da genitore e ...

Altri guai dal nodo ferroviario di Firenze, ritardi di oltre 2 ore anche ... Open

Roma, Mourinho nei guai: altro infortunio, le ultime Sia nel post partita ... e c’è il rischio che Mourinho possa averlo perso per il resto della stagione. Altra tegola in casa Roma, visto che gli ...Ancora guai per la Reggina, che non vince sul campo e viene penalizzata fuori. Ora i punti detratti sono ben 7 Redazione VN Altri 4 punti di penalizzazione per laReggina, che vanno ad aggiungersi agli ...