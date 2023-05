Alto Calore | il Comitato Acqua bene comune dispensa cautela sul nuovo concordato

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il 21 dicembre 2018 era un venerdì prima di un lunedì di festa. Quel venerdì tutto era stato deciso in silenzio e se non fosse stato per Padre Alex Zanotelli, che ci avvisò di cosa stava accadendo, ci saremmo accorti troppo tardi che lo Statuto della storica Azienda, gestore del servizio idrico irpino, veniva modificato per aprire le porte ai privati. Da quel 21 dicembre 2018 al 28 aprile 2023 tante sono state le iniziative messe in campo dai cittadini irpini unitisi inper difendere la gestione pubblica del servizio idrico. Iniziative che hanno avuto tutte il pregio di tenere alta l’attenzione sul tema e hanno raggiunto il risultato di convincere anche coloro che avevano preparato l’ingresso dei privati che se un territorio ha una sola risorsa essa deve essere gestita da un ...

... come bombe d'acqua, trombe d'aria, ondate di, forti siccità e grandinate. Questi eventi ... con oltre 130 episodi registrati dall'inizio del 2022, il numero piùdella media annua dell'..." Nell'ultimo mese l'indice giornaliero è sempre salito più inrispetto a qualsiasi anno ...sulla rivista Earth System Science Data ha rilevato che il nostro pianeta ha accumulato tanto...... poiché dovevano essere riscaldati e dunque costruiti con criteri adatti a non disperdere il. Da un lato il CaiAdige e l'Alpenverein Sudtirol criticano la scelta fatta. Per il presidente ...

Alto Calore, Ciarcia: nuova fase per l'«acqua pubblica» con l ... Nuova Irpinia

Quel venerdì tutto era stato deciso in silenzio e se non fosse stato per Padre Alex Zanotelli, che ci avvisò di cosa stava accadendo, ci saremmo accorti troppo tardi che lo Statuto della storica ...Con l’affidamento della gestione pubblica dell’acqua all’Alto Calore si chiude una questione spinosa. A festeggiare è anche il comitato “Acqua Bene Comune – Aspettando Godot“, che aveva spinto per ...