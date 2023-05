Alta Onorificenza di Bilancio alla Casa di Cura ‘San Michele’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLadi“San Michele” di Maddaloni (CE) è stata insignita dell’di, in occasione del “Premio Industria Felix” svoltosi oggi a Napoli, nell’auditorium di Città della Scienza. Si tratta di un riconoscimento nazionale che ‘Industria Felix Magazine‘, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, conferisce alle imprese più competitive e affidabili d’Italia. «L’dirappresenta un riconoscimento importante per le aziende che intendono contribuirediffusione della cultura dell’efficacia e della trasparenza e che si impegnano per una rendicontazione sempre più chiara e articolata – sostiene Salvatore Rucco, direttore ...