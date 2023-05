Alluvione in Emilia-Romagna | anziana evacuata dai vigili del fuoco nel Ravvenate | le operazioni di salvataggio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un’in carrozzina è stata soccorsa questa mattina da una squadra didel, che l’hanno portata via dalla sua abitazione nel territorio di Bagnacavallo, nel Ravennate, alle prese da ieri con le conseguenze dell’che ha colpito l’. Nella notte altre 50 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni tra Bagnacavallo, Boncellino e Villanova di Bagnacavallo. La situazione è comunque in lento miglioramento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...passati in meno di tre giorni dal grido d'allarme per la siccità allo sgomento per l'. Ora ... Tornando alla realtà, dura, l'Romagna ha chiesto e ottenuto lo stato di emergenza nazionale ,...approfondimentoinRomagna, quali sono le cause oltre il maltempo FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Maltempo inRomagna, strade allagate e tanti ...'La Regione Veneto e' stata attivata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per supportare l'Romagna durante queste ore di emergenza post -. Domani partira' la colonna mobile regionale, con destinazione Imola, dove i primi 60 volontari della Protezione Civile veneta saranno ...

La decisione durante il Consiglio dei ministri. Saranno stanziate anche le risorse per la ricostruzione immediata dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito la regione ...L'alluvione sta mettendo in ginocchio soprattutto le province di Ravenna e Bologna. E così anche la Misericordia di Prato è scesa in campo per prestare servizio ...