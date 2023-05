Alluvione in Emilia | due morti e centinaia di sfollati - Curcio | Ora c' è il rischio frane

E in- Romagna non è di certo la prima volta. Di chi è la colpa "Io sono un tecnico, non indico colpe ma cause.BOLOGNA - L'- Romagna si risveglia ancora in ginocchio per il maltempo delle scorse ore che ha provocato grossi danni soprattutto nell'Imolese e nel Ravennate, in particolar modo a Fontanelice e Faenza . E'...Si temono nuove frane Sono state le piene dei fiumi Lamone e Montone a mettere in ginocchio Faenza , Bagnacavallo , Conselice , Castel Bolognese e sono oltre 500 le persone che hanno dovuto lasciare ...

L’ennesima lezione dall’Emilia Romagna ci dice che non va perso neanche un ... Ha dimostrato che è possibile arginare l’alluvione burocratica e normativa che vede accavallarsi in materia di lotta al ...Nubifragi ed esondazioni"dei fiumi in"Emilia Romagna, dove la pioggia è caduta da martedì e per tutta la notte, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Due morti e centinaia di evacuati.