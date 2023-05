Alluvione Emilia Romagna | Cdm dichiara stato d’emergenza

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato lodi emergenza nazionale, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio, hanno colpito inil territorio delle province di Reggio-, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. “Il governo sta operando con la massima prontezza – hato Musumeci – d’intesa con la Regione, per fronteggiare una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, a causa di esondazione di corsi d’acqua, smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad ...

Leggi anche Cambiamento climatico, l'Romagna in ginocchio per un'MaltempoRomagna, Bonaccini: "Sapremo rialzarci" MaltempoRomagna, prefetto Ravenna: "Oltre 450 già ...'Subito 10 milioni per le esigenze urgenti dei territori colpiti dall'meno di 2 giorni fa. Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, uomo di punta del partito FdI in- ...4 maggio 2023 - E' il momento della solidarietà'. È Faenza il centro maggiormente colpito dall'che ha messo in ginocchio l'Romagna: la pioggia caduta per quasi 42 ore ha provocato l'esondazione del Lamone che ha sommerso le strade del quartiere Borgo di Faenza. "Io ho 75 anni, ...

Il Governo ha stanziato i primi dieci milioni di euro per le conseguenze della forte ondata di maltempo in Emilia-Romagna ... per aver dato immediate risposte ai territori colpiti dall'alluvione. A ...– Una alluvione a cui la provincia di Ravenna ha pagato un prezzo altissimo: la vita di un ciclista travolto dalle acque del Senio a Castel Bolognese. E’ stata una giornata… Leggi ...