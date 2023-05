' Allianz Stadium' | a Napoli spunta striscione sulla Juve e diventa virale

Striscione ironico dedicato ai tifosi della Juventus. A Napoli, nei pressi del carcere di Poggioreale, è apparso uno striscione bianconero con la scritta "". La foto è diventata virale in poco tempo sul web. Ce n'è un altro, invece, in azzurro, che indica lo stadio Maradona, con la freccia rivolta verso il lato opposto della strada, verso ...Mati è un classe 2003, vive ormai da due stagioni in pianta stabile in prima squadra e quest'anno ha giocato anche da titolare delle partite importanti: Inter a San Siro e Napoli all'. ...Nelle scorse ore, infatti, nei pressi del carcere di Poggioreale è apparso uno striscione con la scritta, l'impianto dove gioca le gare casalinghe la formazione bianconera, e una ...

A Napoli non si smentiscono: striscione "Allianz Stadium" all'esterno del carcere di Poggioreale Tutto Juve

Striscione ironico dedicato ai tifosi della Juventus. A Napoli, nei pressi del carcere di Poggioreale, è apparso uno striscione bianconero con la scritta "Allianz Stadium". La foto è diventata virale ...Mentre in città è tutto pronto per festeggiare lo scudetto, nei pressi della struttura di massima sicurezza è apparso uno striscione vergognoso ...