Allerta rossa | rischio di frane e smottamenti

(Di giovedì 4 maggio 2023) E' ancoranelle zone alluvionate per ildi. Dopo le piogge torrenziali di ieri e l'esondazioni dei fiumi nelle zone del Bolognese e del Ravennate, che hanno ...

E' ancoranelle zone alluvionate per il rischio di frane e smottamenti. Dopo le piogge torrenziali di ieri e l'esondazioni dei fiumi nelle zone del Bolognese e del Ravennate, che hanno provocato ...Secondo quanto sottolineato dai vigili del fuoco in una nota, grazie al miglioramento delle condizioni meteo la situazione risulta migliorata, anche se resta lo stato diper rischio ...E' ancoranelle zone alluvionate per il rischio di frane e smottamenti. Dopo le piogge torrenziali di ieri e l'esondazioni dei fiumi nelle zone del Bolognese e del Ravennate, che hanno provocato ...

Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa oggi su alcune zone Adnkronos

Il presidente della Regione ieri ha chiesto lo stato di emergenza: c'è gente che commenta, anche nei giornali, senza sapere di cosa parla ...La frana sopra il villaggio omonimo scivola sempre più velocemente. Potrebbero staccarsi milioni di metri cubi di roccia entro l'estate ...