Allegri | “Abbiamo pagato a livello psicologico la serata di Lukaku e quella del Napoli”

Juventus " Lecce 2 - 1,: "rischiato, ma Vlahovic ha fatto un gol straordinario" Vittoria importante anche per la Juve , seppur con meno gol e molta più fatica. La partita col Lecce , ..."Segnali positivi, ma dobbiamo chiudere prima le partite", questo l'pensiero dopo la vittoria per 2 - 1 sul Lecce. "avuto tante occasioni marischiato di subire il pareggio. E in fase difensivaconcesso troppo. La nota dolente è l'......squadra bianconera che ha portato i tifosi a chiedere sui social l'addio a fine stagione di. Queste le principali reazioni social contro il tecnico:Grazie al mago Macsbattuto la ...

Juve, Allegri: "Abbiamo rischiato col Lecce, straordinario il gol di Dusan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "A livello psicologico abbiamo pagato molto la serata di Lukaku e la serata del Napoli. Ai ragazzi posso fare sol ...Con questa classifica, l’Atalanta è sicura dell’Europa League, ed è a +12 sull’ottavo posto dei viola La vittoria di domenica all’ora di pranzo contro la squadra di Allegri ora diventa decisiva per l’ ...