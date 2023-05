Allarme per i ' kit del suicidio' venduti online | uno è stato recapitato in Brianza

Leggi su agi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Uno dei nove kit delacquistatie spediti in Italia èindividuato dalla Polizia di Monza. Lo scorso sabato la Squadra mobile in seguito ad una nota trasmessa dall'Interpol di Ottawa in Canada, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale Italiana, si è presentata a casa di un cittadino brianzolo, il quale, secondo le autorità canadesi, avrebbe acquisu un sito internet quello che in gergo viene chiamato 'kit del'. Il pacchetto, contenente nitrito di sodio, sostanza apparentemente innocua e utilizzata come colorante nell'industria dolciaria, era giàall'indirizzo dell'uomo, il quale fortunatamente aveva desistito dal portare a termine il suo intento suicida e si era disfatto della sostanza, conservando ...