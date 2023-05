(Di giovedì 4 maggio 2023)è stato trasferitoal reparto di assistenza integrata delmilanese di. Lo conferma il difensore dell’anarchico detenuto al 41 bis, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Dopo la decisione della Consulta in suo favore,lo scorso 19 aprile ha interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato lo scorso ottobre.

Alfredo Cospito dimesso dall'ospedale: è tornato nel carcere di Opera

