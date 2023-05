Alex Britti | prove aperte per il cantautore romano a Cinecittà World

(Di giovedì 4 maggio 2023) Non solo divertimento e adrenalina,regala la grande musica. Domenica 7 maggio, alle ore 16,con il suo stile inconfondibile sarà al Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. Il, per la prima volta, terrà lea portedel suo nuovo tour presso il Teatro 4 alle ore 16.00, dove gli ospiti di, previa registrazione sul sito www.cinecitta.it fino a esaurimento posti, avranno l’occasione di assistere ai preparativi dell’allestimento di un tour, scoprendo tutti i dettagli del backstage. Un’esperienza unica per partecipare dal vivo alleche precedono il tour musicale di un grande artista, per capire ...

Oppure il concerto di chiusura, l'11 maggio, con l'attesa performance di. Il tutto arricchito da installazioni artistiche in onore di San Sebastiano da parte del rinomato artista di ...Non solo divertimento e adrenalina, Cinecittà World regala la grande musica: domenica 7 maggio, alle ore 16,con il suo stile inconfondibile sarà alParco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. Il cantautore romano, per la prima volta, terrà le prove a porte aperte del suo nuovo tour presso ...Roma, 4 mag. Domenica 7 maggio dalle 16sara' a Cinecitta' World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, dove terra' le prove a porte aperte del suo nuovo tour presso il Teatro 4. Gli ospiti di Cinecitta' World, ...

Orvieto Sound Festival 2023, è Alex Britti lo special guest ilmessaggero.it

Domenica Alex Britti sarà a Cinecittà World dove terrà, per la prima volta, le prove a porte aperte del suo nuovo tour presso il Teatro 4 alle ore 16.00. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 04/05/2023 Non ...Si aggiunge un altro grande artista nel calendario dell’Estate a Villa Bertelli. Il 19 agosto arriverà infatti Alex Britti. Il concerto di aggiunge al ricco calendario di eventi dell’estate a Villa Be ...