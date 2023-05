Alessandro Cecchi Paone e Simone nella bufera dopo il bacio hot all’Isola 2023 | duri commenti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Come tutti i telespettatori dell’isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, durante la scorsa puntata del reality show,Antolini esi sono scambiati unestremamente passionale.aver scoperto di aver superato lo scorso televoto, infatti, i due naufraghi si sono baciati in maniera un po’ troppo spinta e L'articolo proviene da KontroKultura.

Simone Antolini ancora non avrebbe presentatoPaone alla sua famiglia. A confessarlo è proprio il fratello del naufrago de L'Isola dei Famosi che nel corso di Isola Party ha raccontato dei rapporti tra Simone e la famiglia. ...... dove deve vivere in completa solitudine dopo aver perso il televoto contro Fiore Argento e la coppia composta daPaone e Simone Antolini : E sul fatto che Nathaly Caldonazzo abbia ...... il televoto ha sancito l'eliminazione di Nathaly Caldonazzo , sconfitta in nomination contro Fiore Argento e la coppia formata Simone Antolini ePaone . Isola 2023: Simone Antolini ...

Alessandro Cecchi Paone e l'intimità con Simone Antolini, Ilary Blasi lo punzecchia: Bello vigoroso Fanpage.it

Simone Antolini ancora non avrebbe presentato Alessandro Cecchi Paone alla sua famiglia. A confessarlo è proprio il fratello del naufrago de L'Isola dei Famosi che nel corso di Isola Party ha ...Simone Antolini e Cecchi Paone sono protagonisti dell'Isola dei Famosi. Il fratello del giovane ha parlato della loro relazione.