Alcolici a minori di 16 anni | sospesa l’attività di un bar del centro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Squadra Amministrativa della Questura di Salerno ha effettuato, in ambito cittadino, una serie di controlli agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore che, come noto, dove disattese, possono determinare pericolo per l’incolumità degli avventori, con conseguenti negativi riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. In esito dei medesimi controlli, effettuati nella giornata odierna, è stato emesso un provvedimento cautelare di sospensione del– per la durata di giorni 10 – di un bar delstorico, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), con la finalità di eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo e per la tutela anticipata ...